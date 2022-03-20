يحيى حميدان



شهد اليوم الافتتاحي من بطولة «دوري فرجان» لكرة القدم في موسمها الثاني، والتي تنظمها شركة «VO» مشاركة واسعة من جانب هواة اللعبة وسط أجواء ترفيهية وحماسية بين المشاركين.



وقال مدير العلاقات العامة في شركة «VO» أحمد السويلم إن النسخة الثانية تشهد مشاركة 416 لاعبا يمثلون 32 فريقا سيتنافسون على مدى 12 يوما على ملاعب حسن أبل في منطقة الدسمة، على أن يكون اليوم الختامي في 28 الجاري بحضور النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس.



ووجه السويلم الدعوة للجمهور لحضور المنافسات التي تقام يوميا للاستمتاع بالأجواء، كما وفرت الشركة المنظمة «بوثات» مختلفة أمام الزائرين، مشيرا إلى أن شركة «VO» كعادتها تحرص على دعم الشباب في مختلف المجالات سواء فني أو إنتاج أو رياضي أو ألعاب إلكترونية وهذا ينبع من حرصنا على تشجيع الشباب ودعمهم.



من جهته، تمنى عضو اللجنة المنظمة التابعة لشركة «VO» عبدالرحمن القناعي أن تكون الأجواء حماسية في النسخة الثانية من بطولة «فرجان» كما هو الحال في النسخة الأولى، مضيفا: «شركة VO غير ربحية وتسعى دائما لدعم الشباب بكل المجالات ونتمنى ان نساهم في اخراج مواهب تستفيد منها الرياضة الكويتية عبر هذه البطولة». وبين أن من شروط المشاركة في البطولة أن يكون اللاعب كويتي الجنسية ولا يكون مسجلا في أي ناد.



وانطلقت منافسات البطولة عبر إقامة مباراة استعراضية بين موظفي شركة «VO» وبطل النسخة الأولى ديوان الجابرية.