أسامة المنصور



قام ناصر بن خليفة العطية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات السابق وأحد المنافسين على لقب رالي الكويت وبطل العالم للراليات القطري ناصر بن صالح العطية بدعوة «خالد وعائشة» ابني بطل الراليات الراحل صلاح بن عيدان قبيل انطلاق الرالي الخميس الماضي وسط حضور جماهيري لافت.



وبهذه المناسبة، قال ناصر بن خليفة العطية لـ«الأنباء»: «لا شك أننا نتذكر دائما الراحل صلاح بن عيدان الذي أسهم وبصورة مباشرة في تبني فكرة إنشاء حلبة الكويت الدولية فكان مبادرا لهذه الفكرة مع أحمد المعوشرجي عندما قاما بزيارة لي في حلبة لوسيل الدولية في قطر وطرحا الفكرة على أن أدعم هذا الملف من خلال تواجدي في مناصبي الدولية آنذاك من خلال الاتحاد الدولي للسيارات وكذلك الاتحاد الدولي للدراجات»، مضيفا: «لدينا كافة الوثائق التي تدل على أن الراحل بن عيدان قد سعى وبشدة نحو إنشاء هذا الصرح العالمي الذي نحن اليوم نتواجد على أرضه فالراحل قد ترك لنا ذكرى جميلة رغم الحزن الذي ينتابنا بين الحين والأخر لفقدانه».



من جانبه، أكد بطل العالم للراليات ناصر بن صالح العطية: «الراحل بن عيدان كان أكثر من أخ بالنسبة لي وللكثير من المتسابقين كما كان منافسا شرسا في الراليات وكذلك في سباقات السرعة وغيرها من الرياضات المعنية بالسيارات وأستطيع أن أصفه بالرياضي المحنك الذي فسر تفسيرا دقيقا معنى المنافسة رغم قلة الدعم المادي والمعنوي الذي دائما ما كان عائقا أمامه في تحقيق الإنجازات»، مضيفا:«بن عيدان كان يؤكد لي وللجميع أن اسم الكويت هو الدافع الحقيقي وراء طموحاته في المنافسة لتحقيق ألقاب دولية باسم الكويت في المنصات العالمية وبالفعل تحقق ما كان يصبو إليه فقد نافس ضمن بطولة العالم للراليات WRC وكذلك بطولة العالم للراليات الصحرواية بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط للراليات.. وما نقدمه له اليوم جزء بسيط من الوفاء من خلال تواجدنا في أرض الصداقة والسلام».