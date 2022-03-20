نجح فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لكرة السلة نساء في حصد لقب دوري دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي بعدما الحق بجامعة الخليج الهزيمة 33-16 في إطار المنافسات التي أقيمت على صالة جامعة الخليج بمشاركة 5 جامعات، تأهل للدور قبل النهائي 4 فرق بنظام خروج المغلوب ليتأهل «التطبيقي» و«الخليج» للمباراة النهائية، ومن المقرر ان يتم تتويج الفريق الفائز خلال حفل الختام الذي سيقام بصالة اتحاد اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في 30 الجاري.



من جهة أخرى، تقام اليوم منافسات دور الـ 8 لكرة القدم عشبي رجال بإقامة 4 لقاءات. كما تختتم منافسات دوري كرة الطائرة رجال بمواجهتين.



وفي إطار منافسات دوري كرة الصالات رجال حقق فريق الجامعة الأسترالية فوزا كبيرا على الكويت للعلوم 7-1، بينما تغلب فريق الجامعة الأميركية على الكويت التقنية 2-0، وتلقى فريق كلية الجونكوين هزيمة ثقيلة أمام جامعة الكويت 10-0، وتغلب التطبيقي بصعوبة على جامعة الخليج 5-3 وحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة.