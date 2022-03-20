الشراكة ستوفر مجموعة جديدة كلياً من الإطارات تمنح السائقين الثقة بتجربة قيادة آمنة وممتعة

إطارات عالية الأداء للسيارات الرياضية متعددة الاستخدام ومركبات الدفع الرباعي للطرق الوعرة

أعلنت شركة AUTO1 شركة مركز الغنام للإطارات، عن شراكتها مع علامة «جنرال تاير التجارية» في الكويت، والتي تتمتع بسمعة ممتازة عبر تاريخ عريق يمتد إلى ما يزيد على 100 عام في مجال صناعة الإطارات، وبشهرة عالمية في إنتاج أفضل أنواع الإطارات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة والطرق المعبدة للسيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات السيدان، وتشتهر جنرال تاير بشعارها «القيادة بلا حدود»، وتقدم مجموعة جديدة كليا من الإطارات التي تمنح السائقين في الكويت الثقة بتجربة قيادة آمنة وممتعة.



وتأسست جنرال تاير عام 1915، وتمتلكها الآن شركة كونتننتال الرائدة في تصنيع الإطارات وتكنولوجيا السيارات، وتعمل في جميع أنحاء العالم وتنتج مجموعة واسعة من الإطارات لسيارات الركاب والشاحنات والمعدات الصناعية، وبفضل تراثها الأميركي العريق، تشتهر العلامة التجارية بإطارات السيارات الرياضية وسيارات الدفع الرباعي القوية والمتينة عالية الأداء.



وأعرب كارل كوسيرا، العضو المنتدب لشركة كونتننتال الشرق الأوسط عن سعادته بالحدث قائلا: يسر جنرال تاير أن تعلن عن شراكتها مع AUTO1، ستوفر شبكة البيع بالتجزئة الخاصة AUTO1 الآن لشركة جنرال تاير ثقة كاملة في أداء منتجاتها وتجربة القيادة الآمنة حتى في أقسى الظروف.



وتماشيا مع سعيها لتنمية أعمالها، عقدت AUTO1 شراكة مع مجموعة كونتننتال جروب لإطلاق جنرال تايرز في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال رانفير هاندا - الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات: سعداء للدخول في هذه الشراكة مع جنرال تاير، وهي علامة تجارية لشركة كونتننتال، تشتهر جنرال تاير من مجموعة كونتننتال بمنتجاتها فائقة الجودة وتراثها العريق وأدائها المميز. ومن المؤكد أن هذه المجموعة تشكل إضافة قيمة لمجموعة منتجات السيارات المتزايدة باستمرار.



ويقع المقر الرئيسي لشركة جنرال تاير في فورت ميل بولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأميركية ولها تاريخ طويل من التطور يمتد لأكثر من 100 عام منذ تأسيسها في عام 1915، وقد أنتجت الشركة منذ بداياتها إطارات تناسب جميع أنواع السيارات.



واستنادا إلى التراث الأميركي للعلامة التجارية، أثبتت جنرال تاير قدرتها على المنافسة في صناعة الإطارات المتطورة باستمرار مع مواكبة التصنيع والتقدم التكنولوجي لأكثر من 100 عام.



وفي ضوء انتشار قواعد التصنيع في جميع أنحاء أوروبا (ألمانيا وفرنسا والبرتغال ورومانيا والجمهورية التشيكية) وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، تواصل جنرال تاير إرثها القديم المتمثل في كونها خيار العميل الأول والأمثل عندما يتعلق الأمر بالجودة والقيمة والأداء.



وتواظب العلامة التجارية على النمو والتطور بفضل قيمها الأساسية ـ الأداء والموثوقية والتراث الأميركي، حيث ان التكلفة لكل كيلومتر، والقيادة على الطرق الوعرة والمعبدة وتجربة السلامة، فاقت بمجموعها توقعات العملاء عند مقارنتها مع إطارات من علامات تجارية كبرى.



ويتوافر اليوم لدى جنرال تاير مجموعة كبيرة من الأنماط والأحجام، وتشمل إطارات قوية ومتينة وعالية الأداء للسيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات الدفع الرباعي للطرق الوعرة 4 × 4 وسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة وذلك بهدف تلبية كافة احتياجات العملاء.



مجموعة إطارات جنرال تاير في الكويت



وقدمت AUTO1 نوعين من إطارات جنرال تاير المصنوعة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا - إطارات جرابر GRABBER (للسيارات الرياضية وسيارات الدفع الرباعي) وإطارات ألتيماكس ALTIMAX (لسيارات السيدان)



وتوفر إطارات جرابر أربعة أنماط: جرابر TR، وجرابر AT-3، وجرابر X-3، وجرابر HTS-60، وجرابر TR المخصص للطرق الوعرة الحصوية والمعتدلة. وصممت إطارات جرابر AT 3 الشاملة لجميع التضاريس لتلبية احتياجات سائقي سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والمركبات التي تسير على الطرق الوعرة الذين يريدون مزيجا من القدرات الاستثنائية على الطرق الوعرة والقيادة المريحة الواثقة. يوفر إطار جرابر X 3 من جنرال تاير الجديد للتضاريس الطينية أداء متميزا على الطرق الوعرة، إلى جانب القيادة المريحة على الشوارع الجيدة. ويرفر إطار جرابر X 3 تصميما قويا ومتينا، مع ميزات مبتكرة في بنية المداس. جرابر HTS 60 إطار للطرق السريعة الوعرة ذو الأداء المتوازن للغاية وتحسن كبير في عمر المداس عن سابقه.



ويأتي إطار ألتيماكس في أربعة أنماط ألتيماكس ون إس، إطار ألتيماكس الجديد من مجموعة باسنجر سمر من جنرال تاير يوفر أداء موثوقا للقيادة اليومية مع تحكم رائع على الطريق في الظروف الجافة والرطبة الأمر الذي يضمن عمرا تشغيليا طويلا للإطار.



ويتميز الإطار بتقنية RTM (مراقب الحاجة لاستبدال الإطارات) الذي يرسل للمستخدم تحذيرا عند تآكل الإطار وضرورة استبداله، كما تتيح تقنية VAI (مؤشر المحاذاة المرئية) للمستخدم إمكانية التحقق من حالة عدم محاذاة العجلات لتجنب التآكل غير المنتظم للإطارات.



وستوفر AUTO1 (شركة مركز الغنام للإطارات) من خلال معارضها للبيع بالتجزئة المنتشرة في الشويخ والشرق والجهراء والصليبية والأحمدي مجموعة واسعة من إطارات جنرال تاير، كما تقدم لعملائها حلول متكاملة تتضمن تشكيلة الإطارات (اليابانية والكورية والأوروبية والأمريكية والصينية والشرق الأقصى) والخدمة السريعة وقطع الغيار (اليابانية والكورية) والبطاريات والزجاج والملحقات والطلاء وتأجير المركبات، ولراحة العملاء، توفر MYAUTO1 خدمة التوصيل والتركيب في الموقع للإطارات والبطاريات وخدمة تنظيف المركبات.



ويمكن تلبية طلبات العملاء عن طريق زيارة إحدى صالات العرض لدينا التي تعمل 7 أيام في الأسبوع، أو عن طريق الاتصال وتحديد موعد الزيارة من خلال خطنا الساخن رقم 9922 9011 أو تأكيد الطلب على موقعنا www.theauto1.com.