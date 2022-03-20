القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة سمية الخشاب أن تواصلها مع الجمهور عبر «السوشيال ميديا» من أهم الخطوات التي اتخذتها عام 2021، وقالت: لقد جعلتني «السوشيال ميديا» أكثر قربا من الناس، حيث أيقنت أهميتها في كسر الحدود وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الجمهور، وتكفيني السعادة التي أشعر بها بسبب قربهم مني، والتعبير عن مشاعرهم نحوي، ومناقشتهم لي في تفاصيل عملي، وأمور أخرى تخص حياتهم الشخصية كالدراسة والعمل، وهذا يشعرني بالفخر لأنه جزء من واجبي.



وعن الهجوم الذي قد تتعرض له لخوضها في العديد من القضايا خاصة في «تويتر»، قالت سمية في تصريح صحافي: حين أتحدث عن أي قضية، خاصة القضايا التي تخص المرأة، أحرص على التعبير عن رأيي فيها بصراحة ووضوح، ولا أنتظر تأييد الجميع، فكل إنسان حر فيما يؤيد أو يعارض، وأنا لا يهمني الهجوم علي ما دمت مقتنعة بما أفعله.