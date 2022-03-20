مبارك الخالدي



تغادر البلاد في الواحدة صباح غد بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم متجهة الى مالطا في معسكر إعدادي، ويرأس البعثة رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، وتضم الجهازين الفني والاداري و26 لاعبا، وستتوجه البعثة الى تركيا اولا للمكوث ساعتين قبل التوجه الى مالطا.



وسيخوض الازرق خلال تواجده في مالطا مباراتين وديتين دوليتين امام منتخب ليتوانيا ومالطا استعدادا لاستضافة مجموعة الازرق في التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا في الصين 2023 والتي تضم الى جوار منتخبنا كلا من اندونيسيا ونيبال والاردن. ومعسكر الازرق هو الاول للجهاز الفني الجديد بقيادة التشيكي لافيكا ومساعديه، والذي اكد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه وعرض قائمة اللاعبين حماسه الشديد للعمل بتركيز عال وتنفيذ خطة العمل المقبلة والسعي لتأهل الازرق الى النهائيات.



وكان الجهاز الفني قد اعلن عن اختيار قائمة مكونة من 26 لاعبا لخوض المعسكر وهم من نتاج منافسات بطولة دوري stc التي شاهدها لافيكا مؤخرا وهم: أحمد عادي وحمد القلاف وفواز عايض ومبارك الفنيني ومحمد الهويدي ومهدي دشتي وسلطان العنزي وعلي خلف وخالد صباح واحمد الظفيري وبدر المطوع وراشد الدوسري وعيد الرشيدي وبندر بورسلي وحسين كنكوني وحمد الحربي ورضا هاني وشبيب الخالدي وسامي الصانع وطلال الفاضل وإبراهيم كميل وفهد حمود وفهد الهاجري واحمد الزنكي وخليفة رحيل ومعاذ الظفيري.



وفي شأن متصل وضع منتخبنا الاولمبي كافة التحضيرات النهائية للسفر الى تركيا فجر غد لإقامة معسكر تأهيلي قبل خوض منافسات دورة الالعاب الخليجية الثالثة في الكويت مايو المقبل والمشاركة في نهائيات كأس اسيا تحت 23 سنة في اوزبكستان، حيث تضم مجموعته منتخبات استراليا والأردن والعراق.



وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الاولمبي بقيادة البرازيلي المخضرم باولو كامبوس قد استعان بعناصر من منتخب الشباب لتعويض غياب 11 لاعبا من الاولمبي تم تصعيدهم الى الازرق الاول، حيث يسعى كامبوس خلال المباريات الودية في تركيا الى تحقيق الانسجام بين اللاعبين ووضع يده على عناصر القوة والضعف قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.



وضمت قائمة اللاعبين: عبدالعزيز البشر ويوسف الرشيدي وجاسم عتيق وجاسم العوضي وعلي عبد الرسول وحسين علي وعبدالرحمن الشرهان وسلمان العوضي وخالد الفضلي ويوسف الحقان وعبدالله العرنان وحسين حاجيه وناصر فالح وعثمان الشمري وطلال القيسي وعقيل ناصر وفهد الفضلي وضاري العتيبي وعبدالعزيز ناجي وفواز الصعب ومحمد الراشد ويوسف العتيبي ويوسف الرشيدي وفهد الحربي وصالح البناي وعبدالعزيز العتيبي.