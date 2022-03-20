يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي في الجولة الـ 15 خيطان برصيد (18 نقطة) مع الشباب بـ (6 نقاط) في 5.00 مساء بينما يتواجه النصر برصيد (19 نقطة) مع الجهراء بـ (12 نقطة) في 6.45 مساء. ويطمح النصر إلى نقطتي المباراة في محاولة منه للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز خاصة وأنه يملك مباراتين مع الصليبخات الوصيف واليرموك المتصدر.



وفي المباراة الأولى لم يفقد خيطان الأمل في محاولة الارتقاء من المركز الرابع إلى أحد المركزين المؤهلين للدوري الممتاز، اذ يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية من مواجهته الصعبة أمام الجهراء، الذي يسعى بدوره لتحقيق الفوز وصولا الى النقاط المطلوبة، إذ يضع في الحسبان بقاء 12 نقطة في أرضية الملعب قد تسهم في تأهله إلى الدوري الممتاز رغم صعوبة المهمة.