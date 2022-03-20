عزز أرسنال من حظوظه في التأهل الى دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل بعد فوزه المهم على مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف أمس في المرحلة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدين «المدفعجية» بالفضل في هذا الفوز للاعبه بوكايو ساكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30، وبذلك يكون الفريق قد استعاد توازنه بعد سقوطه في المرحلة الماضية امام ليفربول 0-2 بعد سلسلة من النتائج المميزة.



ورفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز التاسع.



وفي افتتاح المرحلة، حول ليدز يونايتد تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه ولفرهامبتون إلى فوز ثمين 3-2 على ملعب مولينيو.



تقدم ولفرهامبتون بهدفين في الدقيقتين «26» و«45» عن طريق كل من جوني كاسترو وفرانسيسكو ترينكاو، وفي الشوط الثاني تعرض مهاجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز للطرد في الدقيقة «53» لحصوله على إنذارين ليرد ليدز بثلاثة أهداف عن طريق كل من جاك هاريسون «63» ورودريغو «66» ولوك ايلنغ «90».



الفوز رفع رصيد ليدز إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الثامن.



وتستكمل المرحلة اليوم، حيث يلعب ليستر سيتي مع برينتفورد، وتوتنهام مع وست هام.



كأس إنجلترا



وفي مسابقة كأس إنجلترا يمني كل من ليفربول ومان سيتي النفس بالحفاظ على آمالهما بتحقيق الرباعية والثلاثية تواليا هذا الموسم، عندما يحل الأول على نوتنغهام فوريست والثاني على ساوثمبتون في الدور ربع النهائي.



ويلتقي اليوم أيضا كريستال بالاس مع ضيفه ايفرتون.