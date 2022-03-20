القاهرة - سامي عبدالفتاح



تجاوز فريق الأهلي أصعب تحدياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز غال جدا على المريخ السوداني بنتيجة 3-1، ضمن الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى، ليقترب حامل اللقب الأفريقي في آخر نسختين من الدفاع عن لقبه، بعد أن اقترب من التأهل إلى ربع النهائي، وذلك قبل مباراته الأخيرة في الأول من أبريل أمام الهلال السوداني بملعب ستاد السلام، إذ تقدم الأهلي أولا في الدقيقة (19) عبر بيرسي تاو فيما نجح المريخ في معادلة النتيجة في الدقيقة (60) عبر رمضان عجب، لكن الأهلي رد سريعا في الدقيقة (72) بهدف التقدم عن طريق محمد شريف ثم أضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثالث سريعا في الدقيقة (73).



ورفع الأهلي رصيده بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني إلى 7 نقاط، محتلا المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر.



في المقابل، تبخرت آمال المريخ بتوقف رصيده عند 4 نقاط، وعقب المباراة تمت اقالة مديره الفني لي كلارك وتكليف المدرب العام ابراهومة بمسؤولية الفريق.



وقد أعرب موسيماني، عن سعادته بالفوز على المريخ السوداني وقال: «الأمور سارت كما خططنا لها، كانت مواجهة صعبة والتاريخ بين الفريقين حافل بالندية، لكن الأهم أننا حققنا الفوز». وأضاف: «هناك مباريات لعبناها بشكل جيد للغاية وحققنا الفوز، وهناك مباريات لم نقدم فيها المستوى الجيد والمميز وحققنا أيضا الفوز، واليوم قدمنا مباراة جيدة وسجلنا 3 أهداف».



وفى سباق المجموعات للبطولة الكونفيدرالية، يستضيف اليوم المصري البورسعيدي نظيره القطن الكاميروني، بينما يحل بيراميدز ضيفا على أهلي طرابلس في مدينة طرابلس الليبية.