تغلب ساسوولو على ضيفه سبيزيا 4-1 في افتتاح المرحلة الـ 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز جنوى على تورينو 1-0. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات فينيتزيا مع سمبدوريا، وإمبولي مع هيلاس فيرونا، ويوفنتوس مع ساليرينيتانا، وروما مع لاتسيو في ديربي العاصمة، وبولونيا مع اتالانتا. ويدخل روما تلك المباراة وهو في حاجة ماسة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يحتل رجال المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المركز السابع في جدول الترتيب، وفي رصيده 48 نقطة، بعد خوض 29 مباراة، بواقع 14 انتصار و6 تعادلات مع تلقي 9 هزائم. بينما على الجانب الآخر، يحتل رجال المدرب الكبير ماوريسيو ساري المركز الخامس وفي رصيدهم 48 نقطة، بعد أن خاضوا 29 مباراة، حيث تم تحقيق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 7 مباريات مع تلقي الخسارة خلال 8 مباريات.



فرنسا



تعادل سانت إتيان مع ضيفه تروا 1-1 في المرحلة الـ 29 من الدوري الفرنسي. إلى ذلك، سيغيب النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جرمان ضد مضيفه موناكو اليوم لاصابته بالانفلونزا، بحسب ما أعلن نادي العاصمة. ويلتقي اليوم في ختام المرحلة أنجيه مع بريست، ولوريان مع ستراسبورغ، وبوردو مع مونبلييه، ورين مع متز، ورينس مع ليون، ومرسيليا مع نيس.



ألمانيا



توقفت المباراة بين بوخوم وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني، وذلك بعد إصابة الحكم المساعد بزجاجة رميت من مدرجات الفريق المضيف. وكان مونشنغلادباخ متقدما على مضيفه بهدفين نظيفين للفرنسي حسن بليا (55) والسويسري بريل إيمبولو (61) حين حصلت الحادثة في الدقيقة 69.



ويلعب اليوم لايبزيغ مع آينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن، وكولن مع بوروسيا دورتموند وذلك في ختام المرحلة.