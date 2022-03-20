سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع التحدي والتشويق لدى متابعتهم «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة في ختام منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليلة. ويصل «الملكي» إلى اللقاء الذي سيجرى في معقله «سانتياغو برنابيو» وأمام جمهوره في صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة متقدما بواقع 15 نقطة على «البارسا» الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام للمسابقة خلفا للوصيف إشبيلية برصيد 56 نقطة.



ويتصدر رجال مدرب الريال كارلو أنشيلوتي الترتيب العام للمسابقة بعد فوزهم في 20 مباراة وتعادلهم في ست وخسارتهم في مباراتين علما أن «الملكي» سجل 59 هدفا هذا الموسم فيما استقبلت شباكه 21 هدفا.



أما برشلونة الذي يقوده حاليا تشافي هيرنانديز فقد فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 وخسر في 4 مباريات علما أنه سجل 52 هدفا واستقبلت شباكه 29 هدفا في المسابقة هذا الموسم.



غياب بنزيمة



وسيغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن ريال مدريد في «الكلاسيكو» لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى حسبما أعلن مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي أمس. ويشكل غياب بنزيمة ضربة قوية لـ «الملكي» لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي والتي انتهت بفوزه 3-1 في اياب ثمن النهائي. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية المباراة «كريم و(الظهير الفرنسي فرلان) مندي لا يستطيعان اللعب (الاحد). سيبقيان هنا معنا الأسبوع المقبل». ويملك انشيلوتي خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيمة بينها ماريانو دياس من جمهورية الدومينيكان أو الصربي لوكا يوفيتش وربما حتى منح الفرصة للبلجيكي ادين هازار او الويلزي غاريث بايل المنسيين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.



قمصان مميزة



وتعد قمصان الفريقين من أبرز مميزات هذا الكلاسيكو، حيث سيلعب ريال مدريد بقميص جديد أسود اللون صمم بشكل خاص بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس النادي، فيما سيلعب برشلونة بقميصه الأصفر الثاني. وفي مواجهات سابقة هذا الموسم فاز ريال مدريد مرتين على برشلونة الأولى بنتيجة 2-1 في ملعب «كامب نو» في إطار الجولة العاشرة من المسابقة المحلية ثم انتصر بنتيجة 3-2 على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.



ويتطلع «الملكي» لمواصلة سلسلة انتصاراته ضد غريمه التقليدي الذي فاز عليه في المباريات الخمس الأخيرة، علما أن هزيمته الأخيرة جاءت قبل أكثر من ثلاث سنوات في الثاني من مارس 2019، لكن «البارسا» لن يكون فريسة سهلة حيث حصد منذ تولي تشافي مهمة تدريبه 34 نقطة في 15 مباراة بالدوري. ويلعب اليوم ايضا إسبانيول مع مايوركا، وقادش مع فياريال، وسلتا فيغو مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع ريال سوسييداد.



وفي افتتاح المرحلة، تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي 1-1.