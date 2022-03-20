سيجمع نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للتنس البولندية إيغا شفيونتيك الرابعة عالميا واليونانية ماريا ساكاري السادسة، والفائز بينهما يضمن المركز الثاني في التصنيف العالمي بدلا من التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.



انجاز لم تكن شفيونتيك أو ساكاري تتوقعه، فقالت الثانية «قبل ثمانية أشهر، بدا لي هذا المركز مستحيلا»، فيما أضافت البولندية «بصراحة، هذا أبعد بكثير من توقعاتي».



ونجحت شفيونتيك، المتألقة راهنا، بتخطي الأولى عالميا سابقا وال 26 راهنا الرومانية سيمونا هاليب 7-6 (8-6) و6-4، لتبلغ أول نهائي لها في احدى دورات الألف لرابطة المحترفات المقامة في صحراء كاليفورنيا.



وفي نصف النهائي الثاني، تفوقت ساكاري على الإسبانية باولا بادوسا السابعة وحاملة اللقب 6-2 و4-6 و6-1، بعد تبدل في الأدوار شهد 11 كسرا للإرسال بينها سبعة لليونانية.



قالت ساكاري البالغة 26 عاما والباحثة عن لقب ثان بعد تتويجها في الرباط عام 2019 على أرض ترابية «عملت طيلة حياتي للوصول إلى هنا، للتأهل بعيدا في الدورات. لم أحرز اللقب بعد، لكني في النهائي وهذا يعني لي الكثير».



ولدى الرجال، بلغ الروسي أندري روبليف المصنف سابعا عالميا الدور نصف النهائي، بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 7-5 و6-2.



ويبدو الطريق معبدا أمام الروسي، الفائز هذا الموسم بلقبي دورتي مرسيليا ودبي، لبلوغ النهائي الثالث له في دورات الألف نقطة للماسترز والأول في إنديان ويلز التي لم يذهب فيها سابقا أبعد من الدور الثالث، إذ يلتقي في نصف النهائي الأميركي تايلر فريتز العشرين عالميا الفائز على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش الحادي والستين 7-6 (7-5) و3-6 و6-1.



وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي الإسباني رافايل نادال الرابع عالميا مع مواطنه الشاب كارلوس ألكاراس.