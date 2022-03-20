أحال قطاع الامن الجنائي ممثلا بإدارة بحث وتحري محافظة حولي وافدا مصريا الى النيابة بعد إقراره بارتكاب نحو 8 قضايا سرقة محلات هواتف وعيادات طبية في نطاق محافظة حولي.



وقال مصدر امني: بضبط الوافد تم اغلاق ملفات قضايا كانت مسجلة ضد مجهول، ونفذت عن طريق الكسر. هذا، وارفق في ملف الاحالة الى النيابة العامة ادوات السرقة وحصيلة بيع بعض المسروقات، الى جانب هواتف وحواسيب وعطور وساعات لم يتمكن اللص من تسويقها وضبطت في منزله. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية انه تم ضبط المتهم بعد الاستعانة بكاميرات للمراقبة وتتبع خط سير اللص، وقد اعترف في التحقيقات معه بارتكاب قضايا السرقات.



من جهة اخرى، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط وافد سوري قام بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة الى البلاد عن طريق البحر من إحدى الدول المجاورة.



وكانت معلومات وردت الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة الى البلاد من إحدى الدول المجاورة عن طريق البحر، وذلك بقصد الاتجار، وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات، وبعد التأكد من صحتها تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة، وتم التنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل، حيث تم انتشال الكمية الملقاة في قاع البحر، وبمعاينتها تبين انها عبارة عن حقيبة بداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بحوالي 20 كيلو من مادة الحشيش.



وقال مصدر امني لـ «الأنباء» ان المهرب وافد سوري من ام كويتية وانه اعترف بما نسب اليه من تهم، وتمت احالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.