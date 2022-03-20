عبدالكريم أحمد



ألقى قطاع الأمن الجنائي القبض على شخصين امتهنا سرقة المقتنيات المتفرقة ونقلها إلى مخيم ربيعي تمهيدا لتفكيكها وبيعها كقطع غيار حتى لا يكتشف أمرهما.



ونقل مصدر أمني أن تحريات رجال مباحث مخفر شرطة الأحمدي دلت على النشاط الإجرامي للمتهمين فتمت مراقبتهما والإيقاع بهما داخل مخيم تم تشييده قرب طريق الدائري السابع خصيصا لجمع المسروقات.



وأوضح المصدر أن المتهمين اعترفا بقيامهما على مدار عام بسرقة مقتنيات من شاليهات وجواخير ومخيمات في بر منطقة كبد وبر محافظة الأحمدي ومناطق أخرى في البلاد، بالإضافة إلى سرقتهما مركبات في وقت سابق وإعادة تفكيكها وبيعها كقطع غيار وأقرا بأن بعضا من جرائمه اقترنت بالسلب. وبين أن رجال المباحث عثروا داخل الجاخور على شاليهات متنقلة ومولدات كهربائية وتلفزيونات وأجزاء من مركبات بعد تفكيك بعض أجزائها، مبينا أنهما قاما سابقا ببيع أجزاء أخرى.



وأشار المصدر إلى أنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، فيما تم فرض حراسة على المخيم للحفاظ على المسروقات تمهيدا لحصر مالكيها وتسليمها لهم.