صدر قرار وزاري بإشهار الاتحاد الكويتي لشركات العمرة، وجاء فيه:



مادة أولى



يشهر الاتحاد الكويتي لشركات العمرة.



مادة ثانية



يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.



ملخص النظام الأساسي للاتحاد



- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2021/7/3 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي لشركات العمرة ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:



- يقبل في عضويته الراغبين في الانضمام إليه من أصحاب شركات تنظيم رحلات العمرة المرخص لهم.



- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في الربع الأول من كل عام ميلادي بصفة عادية.



- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.



- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة للمكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد.



- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.



- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام.



- رسم الانضمام الى الاتحاد قدره (5 دنانير كويتية) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند قيده وقيمة الاشتراك الشهري (10 دنانير كويتية).



- تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى أحد البنوك المحلية.



- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.