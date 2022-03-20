صدر مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومتي الكويت والسعودية في مجال الشباب، وجاء فيه:



مادة أولى



الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 2021/6/6 والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم.



مادة ثانية



على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية (المشار اليهما فيما بعد «بالطرفين»)، ورغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الشباب وتشجيعه، وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، قد اتفقنا - وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين - على الآتي:



المادة الأولى:



يعمل الطرفان على تشجيع وتطوير المعرفة والخبرة بين شباب كل من الطرفين من الاطلاع على التراث الثقافي والوطني للطرف الآخر.



2 - الدعوة المتبادلة للخبراء لإلقاء المحاضرات حول مواضيع متعددة تتعلق بأنشطة الشباب بما لا يخل بتشريعات البلدين.



3 - تبادل الوثائق والمعرفة والنشرات التي تعود بالفائدة - بشكل مباشر على الشباب.



4 - إتاحة الفرصة للمشاركة في الدورات، والمؤتمرات، والندوات والحلقات الدراسية والفعاليات المماثلة في مجال الشباب التي تعقد في أي من البلدين.



5 - دعم تنظيم البرامج التدريبية - وفقا للإمكانات المتاحة - في المؤسسات الرسمية ذات الصلة بمجال الشباب.



المادة الثانية



يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:



1 - تبادل المشروعات الشبابية بين الشباب والعاملين الرسميين في مجال الشباب.



2 - إيجاد مشاريع شبابية وأنشطة مشتركة ذات صلة بطموحات الشباب واحتياجاتهم.



3 - توفير تطبيقات نموذجية تعزز الأعمال في مجال الشباب.



4 - التنسيق بين المؤسسات والجهات الرسمية في مجال الشباب.



5 - تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمشروعات الشبابية والأعمال التي نفذت، والمقترحات التي يخطط لتنفيذها.



المادة الثالثة



اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو الآتي:



1 - يتحمل الطرفان المضيف نفقات السكن والإعاشة، والتنقل المتعلقة بالزيارة داخل بلده.



2 - يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر الى بلد الطرف المضيف ومنه.



المادة الرابعة



لتنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق بينهما عبر القنوات الديبلوماسية.



المادة الخامسة



يعد هذا الاتفاق إطارا عاما للتعاون بين الطرفين في مجال الشباب، ولا يترتب عليه أي التزامات قانونية أو مالية على أي منهما.



المادة السادسة



يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، ووزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.



المادة السابعة



1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الديبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.



2 - مدة هذا الاتفاق (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الديبلوماسية - برغبته في إنهائه أو عدم تجديده قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه.



3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين - كتابة - ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.



4 - في حال إنهاء العمل بهذا الاتفاق أو عدم تجديده تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة الى البرامج أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظله ولم تسو بعد وفقا لأحكامه.



حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 1444/10/25هـ، الموافق 2021/6/6م من نسختين أصليتين باللغة العربية.