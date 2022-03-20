تنطلق مساء اليوم الأحد بطولة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية الكبرى السنوية للرماية بحضور ممثل سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل جابر العبدالله.



وبهذه المناسبة، قال أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي إن البطولة تشهد مشاركة اكثر من 200 رام ورامية من اكثر من 20 دولة عربية وأجنبية حضروا إلى الكويت من أجل الظفر بهذه الكأس الغالية وذلك في منافسات رماية السكيت ورماية التراب للرجال والسيدات، مضيفا أنه ستقام على هامش البطولة بطولة صداقة بين الاتحادين الكويتي والياباني للرماية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية احتفالا بمرور 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.



الجدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة قد بدأت بالاستعدادات والتجهيزات اللازمة لهذا الحدث منذ وقت مبكر حتى أصبح نادي الرماية الكويتي الرياضي جاهزا لانطلاق المنافسات.



من جهته، أكد الحكم الدولي حمد الرويسان الذي يرأس لجنة حكام الخرطوش أن لجنته استعدت لبدء المنافسات كما هو مطلوب من خلال الاجتماعات ومراجعة التعديلات الجديدة لكل مسابقة وتم توزيع الحكام ووضع برامج التدريب وتوزيع الرماة على الميادين.