أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأميركي جو بايدن بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.



وقال شي لبايدن في مكالمة عبر الفيديو استمرت ساعتين إن «الأولويات القصوى الآن هي مواصلة الحوار والمفاوضات وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع حدوث أزمة إنسانية ووقف القتال وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».



وأضاف شي أنه يتعين على جميع الأطراف دعم الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشكل مشترك بينما يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إجراء محادثات مع روسيا لحل «جوهر» الأزمة الأوكرانية وتبديد المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا.



وقال شي جينبينغ لجو بايدن إن النزاعات العسكرية ليست «من مصلحة أحد»، مؤكدا أن «الأزمة الأوكرانية ليست أمرا كنا نود رؤيته»، بحسب ما نقل عنه تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي الصيني.



وأضاف «يعود لنا بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وأكبر اقتصادين في العالم، ألا نقود العلاقات الصينية - الأميركية على المسار الصحيح فحسب، بل كذلك أن نتحمل المسؤوليات الدولية المتوجبة علينا ونعمل نحو إرساء السلام والطمأنينة في العالم».



واعتبر شي بحسب التقرير التلفزيوني المقتضب أن «العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية».



وأجرى بايدن الاتصال من «غرفة الأزمات» الخاضعة لتدابير أمنية مشددة والتي تقود منها الولايات المتحدة عملياتها الأكثر خطورة ومفاوضاتها الأكثر صعوبة.



وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان عرضت بوضوح الجمعة هدف المكالمة فصرحت لشبكة سي إن إن «نريد أن يدرك الحزب الشيوعي الصيني الذي يعتبر قوة مهمة جدا على الساحة الدولية أن مستقبله هو مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى متطورة ونامية. مستقبله ليس في دعم (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين».