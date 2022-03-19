ناصر العنزي



تألق كاظمة وضرب بقوة وهزم العربي 3-1 ليواصل تصدره لدوري stc الممتاز في المواجهة المثيرة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد الصداقة والسلام في ختام الجولة 14، ورفع البرتقالي رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة عن الكويت الثاني، والأخضر الثالث برصيد 26 نقطة.



وخطف شبيب الخالدي هدف التقدم في الشوط الأول بعد ما انفرد بالحارس جاسم العوضي بعد خطأ من المدافع جمعة عبود وأسقط الكرة بشكل جميل داخل المرمى "20"، وعاد عبود بعدها مدركا هدف التعادل للأخضر بعد ما تقدم مع الهجمة وعدل الكرة بيمناه وسددها بيسراه من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى "32" .



ولم يقدم الفريقان المستوى المأمول منهما في الحصة الأولى حيث ندرت الفرص الحقيقية للتسجيل ما عدا الهدفين، وقد أجرى مدرب الأخضر انتي ميشا بعض التعديلات في تشكيلته التي غاب عنها سلطان العنزي وبندر السلامة وأشرك عبدالله الشمالي وسيف الحشان وسلمان العوضي منذ البداية، وغابت عن العربي ألعابه المنظمة التي توصله لمنطقة جزاء الخصم سريعا.



ودفع مدرب كاظمة ماركوف بعناصره الأساسية معتمدا على شبيب الخالدي وناصر فرج في المقدمة لكنهما لم يجدا امدادات من خط الوسط المكون من احمد عرسان وعبدالله الفهد ورضا هاني وبندر بورسلي، فلم تكن للبرتقالي فرص سوى الهدف.



وفي الشوط الثاني اجرى الفريقان تغييرات هجومية وكاد الليبي محمد صولة يسجل هدفا بعد ما واجه الحارس حسين كنكوني إلا ان كرته مرت بجانب القائم "68"، ولكن الأردني أحمد عرسان كان في قمة حضوره المهاري عندما التقط الكرة في الجهة اليسرى وانعطف إلى داخل منطقة الجزاء بمهارة وسدد الكرة إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لكاظمة " هدف جميل"77".



وخرج بعدها المهاجم شبيب الخالدي مصابا وحل مكانه عقيل الهزيم، وجاء الهدف الثالث والذي أصاب العربي بمقتل عن طريق عمر حبيتر "91" ليخرج البرتقالي بأثمن فوز بعد ان قدم لاعبوه مباراة بطولية.

أدار المباراة الحكم الكرواتي إيڤان واجاد في إدارتها.