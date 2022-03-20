عبدالعزيز المطيري

أكدت مصادر نيابية مطلعة ومتابعة لقضية منحة المتقاعدين والزيادات السنوية وما يتبعها، أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين وتحديداً شريحة المتقاعدين تسهيلاً لشؤونهم ومراعاة لظروفهم. وقالت المصادر في تصريح خاص ل " الأنباء " ان الحكومة تتجه لتمرير صرف منحة ال 3 آلاف دينار وزيادة ال 20 ديناراً السنوية للمتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل المقرر عقده بعد غد الاثنين وهو ما يتوافق مع وعدها بأن يكون الصرف قبل حلول شهر رمضان. وشددت المصادر على أن الحكومة ستجعل رفع سن التقاعد لمدة 3 سنوات إضافية اختيارياً وليس إلزامياً لمن يرغب في التقاعد.