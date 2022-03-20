بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، بأن الوزارة بصدد استكمال كافة الاستعدادات للتنظيم والإشراف على انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بعد إجازة عيد الفطر .

وبين في تصريح صحافي أن الانتخابات سيتم إجراؤها بصورة متتالية لانتخاب أعضاء مجالس الإدارات المنتهية مدتها وكذلك الانتخابات التكميلية لانتخاب أعضاء مجالس إدارات بدلا من الذين سقطت أو انتهت مدة عضويتهم في مجالس إدارات بعض الجمعيات والتي كان قد تعذرت إجراؤها بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها الحظر الكلي والحظر الجزئي وتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها قواعد التباعد الاجتماعي مما حال دون إجراء تلك الانتخابات في المواعيد المحددة لها.

وأكد شعيب حرص الوزارة على أن تدار الجمعية التعاونية وجمعيات النفع العام بواسطة مجالس إدارات منتخبة بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل تلك الجمعيات.