ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية الإسلامية على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144 الذي يبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقالت شبكة (الدستور) الإخبارية في بيان إنه ترأس وفد دولة الكويت إلى الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية الدكتور عبيد المطيري الذي تم ترشيحه من المجموعة الإسلامية لتمثيلها في لجنة صياغة البند الطارئ.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بما فيها البنود الطارئة وتم الاتفاق على دعم المجموعة الإسلامية للبند الطارئ المقدم من إندونيسيا.

وشهد الاجتماع أيضا تقديم مقترح بشأن تعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي بحيث تفرض عقوبات صارمة وحازمة وتطبق عقوبة الطرد على برلمان أي دولة تقوم باحتلال دولة أخرى وتعتدي عليها.

وتضمن الاقتراح المذكور أن يتم تحديد الاحتلال من عدمه عبر قرارات الأمم المتحدة لاسيما أن النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي مرتبط مباشرة بميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجتمعون ضرورة إيلاء الملفات المرتبطة بدول المجموعة الأسلامية أولوية الطرح والنقاش خصوصا مع وجود ملفات أخرى مشابهة لها بالموضوع.

وحضر الاجتماع من الجانب الكويتي علاوة على النائب الدكتور عبيد المطيري كل من أمين سر الشعبة النائب الدكتور حمد المطر وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة.

وكان الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى (بالي) الإندونيسية أمس الأول للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستمر أعماله حتى 24 مارس الجاري.