عبدالعزيز الفضلي

عقد مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية اجتماعه الاول بعد اعادة تشكيله برئاسة النائب د. عبدالله الطريجي وتم توزيع المناصب التنفيذية للجمعية بالتزكية ولأول مرة بتاريخها حيث تم اختيار حسين المقصيد نائباً للرئيس وابراهيم العيد اميناً عاماً ود. بدر العلاطي اميناً عاماً مساعداً وهاني القطان اميناً للصندوق و د. حمد العسلاوي اميناً مساعداً للصندوق، وتضمن الاجتماع مناقشة الخطة المستقبلية للجمعية وكذلك تكليف لجنة بتشكيل 10 لجان للعمل في أنشطة الجمعية المتنوعة بهدف الارتقاء بالحركة الكشفية الكويتية.