طالب النائب يوسف الفضالة مجلس الأمة بإعادة التصويت على استقالته السابقة مؤكداً رغبته بعدم الاستمرار في العضوية . وقال الفضالة في بيان جاء نصه كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏«وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب»

‏‏قام مجلس الأمة الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2022 بالتصويت على رفض كتاب طلب استقالتي المقدم بتاريخ 7/4/2021 على الرغم من تأكيدي على التمسك بالإستقالة و عدم العدول عنها، وهو الأمر الذي كان جلياً لدى غالبية الإخوة أعضاء مجلس الأمة سواءً من وافق أو ممن رفض استقالتي تصويتاً في ذات الجلسة عبر تواصلهم السابق معي بشكل مباشر، كما لا يسعني إلا تقديم الشكر الجزيل لجميع الإخوة الأعضاء من وافق على رغبتي بالاستقالة أو من ظل متمسكا بي لاستكمال عملي البرلماني على رغم من تنويه رئيس المجلس بعدم عدولي عن الاستقالة، وهو ما يعد بوجهة نظري مخالف لحقي الدستوري وفق المادة 30 من الدستور، فما نتج من قرار الرفض أدى إلى تعطيل حق الناخب بالتمثيل في مقعد الدائرة.

و عليه أتمنى من الإخوة الأعضاء طلب إعادة التصويت على استقالتي السابقة، مؤكداً للجميع شكري وامتناني و احترام رغبتي بعدم الاستمرار في المجلس لذات الاسباب المذكورة بكتاب الإستقالة،متمنياً التوفيق للجميع لما في مصلحة الكويت و شعبها الوفي".