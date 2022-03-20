تنطلق غدا الاثنين، منافسات دوري كرة الطائرة نساء ضمن فعاليات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتقام على صالة الجامعة الأميركية بإقامة مواجهتين الأول تجمع جامعة الكويت مع الجامعة الأسترالية، في تمام الساعة الخامسة، يعقبها مباراة كلية بوكسهيل مع الجامعة الأميركية وتقام المنافسات بخروج المغلوب حيث بمشاركة 7 كليات سيتم تأهل الفائزين إلى الدور قبل النهائي.

وفي إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة القدم الصالات للرجال تغلب فيرق اكاديمية سعد العبد الله على كلية الكويت للعلوم 9-1 بينما حقق فريق الجامعة الأسترالية الفوز على الجامعة الامريكية 2-1، والحق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هزيمة بفريق جامعة الكويت 4-1، بينما تلقي كلية القانون الهزيمة من جامعة الخليج 6-3.

ويسدل الستار غدا " الاثنين" على منافسات دوري المحافظات لكرة القدم للمرحلة المتوسطة بإقامة مواجهتين حيث يلتقي الجهراء صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مع العاصمة صاحب الترتيب الخامس بدون رصيد، بينما يخوض حولي صاحب الترتيب الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة مواجهة قوية امام مبارك الكبير الوصيف برصيد 7 نقاط ومتساوي مع الجهراء في عدد النقاط ويمني أبناء المنطقة العاشرة النفس بتحقيق الفوز وتعثر الجهراء حتى يتوج بلقب النسخة الاولي ، و بينما حصل فريق الفروانية الرابع برصيد 3 نقاط على راحة من الجولة الأخيرة بعد انسحاب فريق منطقة الاحمدي .

ومن جانبه أكد الدكتور على ضاحي عضو اللجنة الفنية لدوري المحافظات على ان منافسات النسخة الاولي جاءت قوية وشهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة التي ستحسم الجولة الأخيرة من سيكون البطل، وقال: الجولات الماضية افرزت العديد من المواهب التي سيكون لها شأن في المستقبلة وخاصة عند تشكيل منتخب المدارس الذي سيخوض استحقاقات خارجية.