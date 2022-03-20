لا يوجد تطبيق للتباعد الاجتماعي في القاعات الدراسية .. جهد إضافي في تصحيح الأساتذة للاختبارات في عدم وجود معيدين أو مساعدين علميين



آلاء خليفة

بعدما أصبح الدوام حضوريا لطلبة واساتذة جامعة الكويت أبلغ مصدر جامعي «الأنباء» تذمر واستياء الطلاب واعضاء هيئة التدريس من مشاكل عدة واجهتهم بسبب العودة الكاملة لمقاعد الدراسة دون اي استعدادات.



وذكر المصدر ان الطلاب قاموا بتسجيل موادهم الدراسية على اساس ان الدراسة ستكون من خلال الأونلاين ولكن بعد قرار عودة الدراسة من خلال الحضور الالزامي للطلاب في كليات الجامعة أصبحت هناك زيادة في اعداد الطلبة في القاعات الدراسية التي اصبحت تتراوح ما بين 55 و60 طالبا في القاعة الدراسية الواحدة وذلك دون اي تطبيق للاشتراطات الصحية والتي على رأسها التباعد الجسدي بين الطلاب.



وتساءل المصدر: هل تم إصدار قرار أن تكون الدراسة حضوريا بكليات الجامعة فقط لأن الدولة قررت عودة الحياة الى طبيعتها دون النظر لامكانيات الجامعة وطاقتها الاستيعابية؟ لافتا الى ان طلبة الجامعة متذمرون من التلاصق في الفصول الدراسية، كما ان اعضاء هيئة التدريس متذمرون من الزيادة الكبيرة في اعداد الطلبة وتدريس هذا الكم الهائل من الطلبة، فضلا عن تصحيح الاختبارات لهم دون وجود معيدين أو مساعدين علميين.