ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع الذي يربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة المدينة المنورة، يسهم في تسهيل تنقل سكان المحافظات الواقعة بين المنطقتين، واختصار مدة الوصول إلى جانب دوره الرئيسي في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم خلال موسمي الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

وأوضحت الوكالة أن طول طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع يبلغ 397.3 كم، وهو يمر بأكثر من 33 قرية وهجرة وحياً، ويبلغ عدد الجسور فيه 231 جسراً، وتصل عدد التقاطعات العلوية إلى 20 تقاطعاً.

وأشارت إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية أولت هذا الطريق اهتماماً كبيراً، واستمرت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليه، سعياً لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات فيه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه.

يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية تضع ضمن خططها مهمة تطوير قطاع الطرق في المملكة، ومنها طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، الذي يخدم قاصدي الحرمين الشريفين، كما تتضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد السعودي عدداً من المشاريع المتعلقة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تطوير ورفع جودة قطاع الطرق، وزيادة سعة المطارات، والوصول إلـى 250 رحلة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد، وزيادة السعة التشغيلية لقطار الحرمين، وصولاً لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.