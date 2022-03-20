حققت الصين تقدما إيجابيا في تطوير لقاحات أحادية ومتعددة التكافؤ ضد متحورات أوميكرون، حسبما ذكر مسؤول صحي صيني بارز في مؤتمر صحفي

وقال تشنغ تشونغ وي، مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، إن الدراسات ما قبل السريرية لبعض اللقاحات اكتملت، مع تحقيق تقدم في تطبيقات التجارب السريرية.

وأوضح تشنغ أن "الدراسات تظهر أن متحور أوميكرون لم يفلت بشكل كامل من اللقاحات المتواجدة"، مشيرا إلى أن التطعيم الكامل لا يزال فعالا في تقليل خطر الانتقال إلى المستشفى، والمعاناة الشديدة من المرض والوفاة الناجمة عن متحورات أوميكرون.

وتابع قائلا إنه "يمكن للجرعة المعززة من اللقاح أيضا تخفيف خطر تفشي العدوى الناجمة عن متحور أوميكرون".

وفي الوقت الحاضر، تمتلك الصين 29 لقاحا دخلوا مرحلة التجارب السريرية، مع 16 لقاحا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بحسب تشنغ. وأضاف أن 7 لقاحات حصلت على تصريح للتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ، كما تضم قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية اثنين من هذه اللقاحات.