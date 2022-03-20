أعلن قصر كنسينغتون أن الامير البريطاني وليام وزوجته كايت ألغيا زيارة إلى قرية في بليز في مستهل جولتهما الكاريبية بسبب "قضايا حساسة" تتعلق بالمجتمع المحلي.

وقال القصر "يمكننا أن نؤكد أنه بسبب القضايا الحساسة التي تتعلق بالمجتمع في (قرية) إنديان كريك، نُقلت الزيارة إلى موقع مختلف".

وكان من المقرر أن يقوم الزوجان بجولة في مزرعة كاكاو الأحد خلال أول يوم كامل من جولتهما التي تستغرق ثمانية أيام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاعتراضات جاءت كجزء من خلاف مزمن حول حقوق السكان الأصليين.

وأفادت الصحيفة إن أفرادا من "قيقشي مايا"، وهي مجموعة من السكان الأصليين، اشتكوا من عدم استشارتهم بشأن الزيارة.

وقال رئيس قرية إنديان كريك سيباستيان شول لصحيفة "ديلي ميل" "لا نريدهم أن يطأوا أرضنا، هذه الرسالة التي نريد إرسالها. يمكنهم الحلول في أي مكان لكن ليس على أرضنا".

ومن المقرر أن يزور الزوجان بليز وجامايكا وجزر الباهاماس للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.