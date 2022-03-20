ارتفع عدد زيارات معرض "إكسبو 2020 دبي" ليصل إلى 20 مليون زيارة حتى يوم السبت، محققا إنجازًا فريدًا في تاريخ معارض إكسبو الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارات (وام)، أن "إكسبو 2020 دبي" نظم منذ انطلاقه نحو 32 ألف فعالية شملت مشاركات لقادة دول، ومشاهير الرياضة، ونجوم الفن، تضاف إلى ما يقدمه الحدث الدولي من عمارة مذهلة، ومنتديات مبتكرة، وأطعمة عالمية، والفعاليات التي تستعرض أحدث الابتكارات.

وكان للزوار من داخل الإمارات النصيب الأكبر من الزيارات، إذ بلغت نسبتهم حوالي 70%، وأظهرت إحصائيات حديثة أن الأطفال دون 18 عاما قد زاروا إكسبو 2020 دبي أكثر من 2.8 مليون مرة، فيما يتبقى 13 يومًا قبل إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي في 31 مارس.

وتمكن المعرض من جمع 192 دولة معا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في أكبر تجمع عالمي منذ تفشّي جائحة فيروس كورونا قبل نحو عامين.