أحرز اللاعب الهندي بانكاج أدفاني لقب بطولة آسيا للبليارد الإنجليزي التي استضافتها الدوحة في الفترة بين 15 و 19 مارس الجاري بمشاركة أبرز لاعبي قارة آسيا في هذه الرياضة.

وتمكن الهندي أدفاني من الفوز بذهبية البطولة والتتويج باللقب على حساب مواطنه دروف سيتوالا، بعد أن تغلب عليه في المباراة النهائية اليوم بنتيجة (6- 2).

وجاء هذا الفوز بعدما تصدر أدفاني المجموعة الأولى إثر فوزه بمباريات المجموعة الثلاث وتحقيقه خلالها أفضل النتائج ما جعله يتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة دون المرور بمباريات ربع النهائي، ثم الوصول للنهائي والتتويج بعد فشله في الفوز بلقب بطولتي العالم وآسيا للسنوكر خلال الأيام الماضية.

وشارك في البطولة 13 لاعبا يمثلون خمس دول تضم الهند وتايلاند وسيرلانكا وميانمار وكوريا الجنوبية، وأقيمت البطولة من ثلاث مجموعات، بحيث تأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل لاعبين في المركز الثالث بالمجموعات الثلاث إلى منافسات الدور ربع النهائي، ثم أقيمت المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وكان الباكستاني إحسان رمزان 17 عاما، قد توج بلقب بطولة العالم للسنوكر في 11 مارس الجاري، بعد أن تغلب على خصمه الإيراني أمير ساراخوش الذي عوض هذه الخسارة بالفوز بلقب بطولة آسيا للسنوكر على حساب خصمه الهندي إشبريت سينج تشادها في 16 الشهر الجاري. /