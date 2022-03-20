تنظم إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ورشة عمل متخصصة بعنوان:"مستقبل الإعلام الثقافي في ظل التحول الرقمي" وذلك بعد غد /الثلاثاء/ بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وذكر بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية أن انعقاد هذه الورشة العلمية يأتي انطلاقا من مبادرة التحول الرقمي التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2015 بوصفها جزءا من مبادرات متعددة أطلقها العالم لتشكيل المستقبل، وكذلك استرشاداً بالخطة الاستراتيجية الإعلامية العربية للأعوام (2017-2021)، ومحاورها الاستراتيجية.

وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بالتجارب العربية الرائدة في مجال الإعلام الثقافي في ظل الرقمنة للمؤسسات الإعلامية العربية، وتداعيات التحول الرقمي على الإعلام الثقافي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية.

كما ترصد الورشة أهم التحولات التي طرأت على شكل ومضمون المادة الإعلامية بفعل التطوّر التقني، وصولاً إلى طبيعة العلاقة مع الجمهور في العصر الرقمي، ومستقبل الإعلام الثقافي في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وما يواكب النمو المتسارع في تلك المحاور من تطور في المشهد الإعلامي العربي والدولي، ما استدعى أن يكون تركيز هذه الورشة منصباً على تلك التحولات وتأثيرها في الإعلام الثقافي وتأثرها به، بهدف إيجاد الأفكار التي يمكن بها الحفاظ على مسار الإعلام الثقافي وفق الأسس المهنية والقواعد الأخلاقية من خلال طرح العديد من الأسئلة حول سبل فهم الإعلام والتعامل مع التحديات في ظل ما تبثه وسائل الإعلام التقليدي منها والحديث، وما تنشره من صور وقناعات وأفكار.

وسيشارك في أعمال هذه الورشة عدد من الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإعلامية والثقافية في وزارات الإعلام والثقافة بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالإعلام الثقافي في الدول العربية، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، وكذلك عدد من الإعلاميين العرب، ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية.

وسيتم مناقشة موضوع الورشة من خلال ثلاثة جلسات عمل متخصصة، الأولى: الإعلام الثقافي العربي: المفهوم والمحددات وتقاطعه مع الحقل الثقافي، والثانية تناقش مستقبل الإعلام الثقافي العربي في ظل الرقمنة، ثم الجلسة الثالثة وتتضمن عرض تجارب وخبرات الدول العربية في مجال الإعلام الثقافي للمؤسسات الإعلامية.