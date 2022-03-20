أكد رئيس جمعية صحافة ومواطنة ومؤسسة المنتدى الدولي للصحافة جيروم بوفيبه، أن الصحافة العالمية مازالت تواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم بسبب الاضطرابات العالمية التي نشهدها حاليا.

وقال بوفيبه - في كلمته في ختام فعاليات المنتدي الدولي الثاني للصحافة بمدينة الثقافة التونسية - إن السنوات الثلاث الماضية عكست الصعوبات التي تواجهها الصحافة على مستوى العالم خاصة في ظل جائحة كورونا التي عزلت العالم عن بعضه البعض، موضحا أننا لدينا قواسم مشتركة في كل الاتجاهات خاصة قضية التمويل، مطالبا باستمرار عمليات التمويل من أجل يستطيع الصحفي والصحفية بالقيام بعمله على وجه مستقل دون أي تأثيرات خارجية.

ودعا بوفيبه الممولين والشركاء بزيادة تمويلهم واستمراره من أجل النهوض بالمهنة لمواجهات التحديات الكبيرة التي نشهدها حاليا، مطالبا بدق نقوس الخطر في صالات التحرير بالصحف لعرض التحديات التي يواجها الصحفي والصحفيات للحصول على معلومة مستقلة.

وأوضح إننا لا نملك عصا سحرية لكي نغير العالم ولكن الظروف الراهنة تتحكم في مجريات الصحافة العالمية وعلينا أن نرفع الغطاء عما يجري حولنا لنكشف الحقيقة بوضوح دون أي تأثير، وعلينا أن نصل إلى وسيلة نجاعة من أجل ان يعيش الصحفي حياة مزدهرة من أجل استكمال عمله بشكل جيد.

شارك في المنتدي 700 صحفي من أكثر 30 دولة في مقدمتها مصر ولبنان وتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن واليمن بالإضافة إلى الدول الإفريقية والأوروبية حيث انطلقت فعالياته في 17 مارس الحالي ، وناقش ،خلال جلساته على مدار 3 أيام، عددا من المحاور أبرزها الصحافة في مواجهة الطوارئ الصحية وكوكب الأرض في خطر وعرض أفاق الصحافة البيئية في دول جنوب البحر المتوسط.