فازت المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للدورة 2022 - 2024، عقب فوزها في الانتخابات التي أُجريت ضمن أعمال الاجتماع الـ 23 لمجلس إدارة المعهد (SMIIC) الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - عن فخره واعتزازه بما قدمته المملكة من جهود خلال سنوات توليّها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وما تحقق خلال تلك الفترة من قرارات فعالة ومشتركة، مشيرا إلى مواصلة العمل في رئاسة مجلس إدارة المعهد لدعم الجهود والاستمرار في توطيد أواصر التكامل والتعاون فيما بين الدول الأعضاء بما يخدم النمو الاقتصادي للدول الإسلامية.

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء، كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.

يذكر أن السعودية تستضيف سنويًا وفود أجهزة التقييس الإسلامية لعقد اجتماعات المعهد منذ توليها رئاسة مجلس إدارة المعهد للدورة الماضية عام 2018 وحتى نهاية دورتها السابقة في نهاية العام 2021.