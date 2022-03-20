فاز البرازيلي مارسيلو كوينتانيلا بجائزة افضل ألبوم في مهرجان انغوليم الفرنسي للشرائط المصوّرة عن عمله "أسمعي مارسيا الجميلة".

وتتناول هذه الرواية المصورة التي صدرت في ايلول/سبتمبر الفائت قصةا مرأة تعيش في أحد أحياء الفافيلا الفقيرة في ضواحي ريو دي جانيرو تقع ابنتها فريسة عنف العصابات.

وانتقل مارسيلو كوينتانيلا، وهو نجل لاعب كرة قدم محترف، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، قبل 20 عاماً، مغادراً البرازيل التي ولد فيها عام 1971. وسبق ان نال عام 2016 جائزة افضل شريط مصور بوليسي في مهرجان انغوليم عن "تونغستين".

وفازت الكندية جولي دوسيه الأربعاء بالجائزة الكبرى للمهرجان وباتت بذلك المرأة الرابعة فحسب التي يُدرج اسمها في قائمة جوائز المهرجان، وأوّل كندية تفوز بالجائزة الكبرى.