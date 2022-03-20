انتهى الفنان ماجد الكدواني،من تصوير عدد من المشاهد بأحد المصانع بالمعادي.

وقال الكدواني - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهى من تصوير عدد من المشاهد داخل أحد المصانع بمنطقة المعادي، مضيفا أن ينتقل بعد غد إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية بالفيلم .

وتابع الكدواني أنه يسعى وفريق العمل للانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم قبل حلول شهر رمضان المبارك، موضحا أن الجهة المنتجة لم تحدد بعد موعدا نهائيا لطرح العمل بدور العرض السينمائى.

ويجسد الكدوانى في الفيلم دور مالك مطعم يحمل نفس اسم العمل، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، وهو من بطولة هند صبري وماجد كدواني وبيومي فؤاد، وعدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.