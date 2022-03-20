قدرت وزارة النقل الروسية، أن التحليق حول المجال الجوي الروسي يكلف الخطوط الجوية الأوروبية والأمريكية أكثر من 34 مليون يورو (7ر37 مليون دولار) أسبوعيا.

وقالت الوزارة "نتيجة لذلك ترتفع أسعار التذاكر والشحن وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الركاب وشركات الشحن".

وأقصر الطرق من أوروبا إلى الشرق الأقصى تمر عبر روسيا. ومرت 31 ألفا و400 رحلة فوق روسيا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

ولكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أغلقت تقريبا كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

ثم أغلقت روسيا مجالها الجوي ردا على ذلك، تاركة شركات الطيران الأجنبية تعاني في مسارات ملتفة طويلة وباهظة التكاليف. ولكن موسكو سوف تخسر أيضا عائدات من حقوق التحليق.

ولا يوجد تقديرات غربية إجمالية بشأن تكلفة المسارات الطويلة.