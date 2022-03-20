وافق مجلس الوزراء الماليزي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 رينجيت ماليزي ( الرينجيت يساوى حوالى 24ر0 دولار أمريكى ) على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أيار/ مايو، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية

وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب إن تنفيذ السياسة ستشمل الآن فقط شركات القطاع الخاص التى يعمل بها خمسة موظفين كحد أدنى .

وذكر إسماعيل صبري في خطابه الختامي بالمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة اليوم السبت أن الحكومة على علم بزيادة تكاليف المعيشة التي تؤثر على السكان.

وأضاف: "أسمع المناقشات والمخاوف التي يعرب عنها المندوبون الذين يمثلون صوت الشعب".