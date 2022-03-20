استأنفت محكمة سول عليا في كوريا الجنوبية جلسات الاستماع في المعركة القضائية بين منصة نتفليكس لخدمات البث وشركة كورية جنوبية للاتصالات والتكنولوجيا حول رسوم انتفاع المنصة من شبكة الشركة.

واقترحت نتفليكس طرقًا لتقليل العبء على الشركة في جلسة الاستماع الأولى لمحكمة الاستئناف التي تنظر في ما إذا كانت خدمة البث المباشر مسؤولة عن دفع رسوم استخدام شبكة شركة "ساوث كوريا برودباند" للاتصالات والتكنولوجيا، في ثاني جلسات استماع القضية منذ ديسمبر.

وتأتي القضية في أعقاب حكم محكمة محلية صدر في يونيو بمنح شركة "ساوث كوريا برودباند" اليد العليا - وهو أول حكم في العالم بشأن أي طرف ملزم بدفع رسوم استخدام الشبكة. واستأنفت كل من نتفليكس و"ساوث كوريا برودباند" على الحكم.

واقترح ممثلو نتفليكس نشر بنية شبكة جديدة، أو ما يسمى بـ "أجهزة الاتصال المفتوحة"، لتخفيف العبء على شبكة "ساوث كوريا برودباند"، التي اتهمت خدمة البث بالاستغلال المجاني لشبكتها لتوصيل المحتوى.