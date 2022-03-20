وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمساعدة البريطانيين الذين يعانون من ارتفاع فواتير الطاقة، حيث أشار إلى أن المملكة المتحدة ستقوم "برهانات كبيرة" على الطاقة النووية وزيادة توليد الطاقة من الرياح البحرية في محاولة لفطام البلاد عن النفط والغاز الأجنبي.

وفي كلمته أمام مؤتمر الربيع لحزب المحافظين في بلاكبول، قال رئيس الوزراء البريطاني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يدفع الهيدروكربونات إلى الغرب ويسعى الآن إلى الاستفادة من هذا "الإدمان" من خلال "رفع تكاليف المعيشة"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء

وأضاف جونسون: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الأشخاص في تكاليفهم اليومية، ومساعدتهم في تكاليف المعيشة".

وتابع: "سنستفيد بشكل أفضل من الهيدروكربونات التي تتكون بشكل طبيعي بدلا من استيرادها بأعلى سعر من الخارج ووضع الأموال في حساب بوتين المصرفي" ، مما يشير إلى دفعة لصناعة النفط والغاز في بحر الشمال، وفقا لبلومبرج.