حظي الإعلان الترويجي لمسلسل ( بيت الشدة) ، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين ورواد موقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه.

ونشرت الفنانة وفاء عامر فيديو ترويجيا ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، طلت فيه بصورة مختلفة في الشكل والمضمون حيث تجسد شخصية شريرة تسخر العفاريت في المسلسل.

وتجسد وفاء عامر في المسلسل شخصية "فلك" وهي سيدة انتهازية قوية تمر بالعديد من المراحل والصراعات في حياتها وترغب في السيطرة على كل من حولها، خاصة أن ظهورها في الفيديو يبدأ بتوجيهها تهديدات لكل من يحاول التفكير من الاقتراب من بيت الشدة.

وتدور أحداث المسلسل حول بيت مهجور تنسج عنه قصص خيالية عن سكون العفاريت والشياطين فيه حيث تطلب وفاء عامر من أحدهم أن يجعل كل السكان حول البيت تحت رجلها.

وعبر مغردون عن إعجابهم بالإعلان الترويجي للمسلسل، وعبروا عن تمنياتهم بالنجاح والتوفيق للنجمة وفاء عامر.

يشارك في بطولة المسلسل وأحمد وفيق ، وإيهاب فهمي ، ومها أحمد ، ومحسن منصور ،ومدحت تيخا ، وصبري عبد المنعم ، ومحمد مهران ، وأحمد التهامي ، و تأليف ناجي عبدالله،وإخراج وسام المدني.