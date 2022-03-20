ذكرت شبكة ((سي إن بي سي إفريقيا)) في تقرير لها بعنوان "لماذا كل شيء ينفد في الولايات المتحدة"، إن الولايات المتحدة تواجه نقصا في المطاط والرمال والسكان.

وأفاد التقرير بأن "الاضطرابات التي تشهدها سلسلة التوريد أدت إلى تدهور صناعة المطاط"، مضيفا أن "منتجي المطاط يواجهون تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، وفطريات مدمّرة، وصراع من أجل شحن الحاويات".

وقد يواجه العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، قريبا نقصا في الرمال-- في الـ20 عاما الماضية، زاد في جميع أنحاء العالم استخدام هذه السلعة المهمة والتي لا تحظى بتقدير كافي، بواقع ثلاثة أضعاف، وهو أسرع بكثير من المعدل الذي تتجدّد به الرمال، حسبما أشار التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الولايات المتحدة شيخوخة السكان وانخفاض معدل المواليد وركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد-19، هكذا ذكر التقرير، مضيفا أن "هذه القضايا سيكون لها آثار هائلة على حجم القوة العاملة وقاعدة المستهلكين"