أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، زيادة حجم استثمار الصين في البنية التحتية للطرق والممرات المائية، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2022.

وأشارت البيانات إلى أن حجم استثمارات الأصول الثابتة في البنية التحتية للطرق والممرات المائية قفز بنسبة 14.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 273.1 مليار يوان (حوالي 43.1 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين.

وسجلت مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين النمو الأسرع في هذا الصدد، مع استثمار أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 20.67 مليار يوان في الشهرين الأولين.

وشهدت بلدية تيانجين بشمالي الصين التراجع الأشد خلال الفترة المذكورة، حيث انخفضت نسبة الاستثمار 76.2 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.