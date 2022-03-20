كشفت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يدرس التعاقد مع الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات المقبلة في الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة يسعى إلى تدعيم مركزي الظهير الأيمن والأيسر في نهاية الموسم الحالي، ويرى المدير الفني للفريق الإسباني هيرنانديز تشافي أن دانيلو هو المناسب لتلك المهمة لإجادته المركزين رغم صعوبة الصفقة.

ولعب دانيلو من قبل ضمن صفوف نادي ريال مدريد ثم مانشستر سيتي قبل الانتقال إلى يوفنتوس، ولديه عقد ساري مع البيانكونيري حتى يونيو 2024 ويعمل النادي الإيطالي على تجديده، وبالتالي تكمن الصعوبة في أن المقابل المادي لصالح يوفنتوس سيكون كبيرًا وكذلك راتب اللاعب مرتفعًا، وهذا ما قد يجبر برشلونة على التغاضي عن الصفقة.

وكان فريق يوفنتوس الإيطالي قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خسارته القاسية على أرضه ووسط جماهيره أمام فريق فياريال الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "أليانز ستاديوم" في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.