أعلنت الحكومة الألمانية أن السلطات الضريبية سجلت 602 حالة ميراث وهبة تزيد قيمة كل حالة عن عشرة ملايين يورو في عام 2020، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الحالات 2ر14 مليار يورو.

جا ذلك في رد من الحكومة على استجواب من حزب اليسار في البرلمان، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وأوضحت الحكومة أنه تم تحديد ضريبة تركات أو هبات في 60% من هذه الحالات - أي في 356 حالة- بقيمة إجمالية تقارب 4ر1 مليار يورو.

واقتصرت الأعداد الواردة في رد الحكومة على الحالات التي يتم فيها تجاوز المبالغ المعفاة من الضرائب للإرث والهبات في الأسرة، ومن ثم تصبح ذات صلة بضريبة الميراث والهبات.

وبحسب بيانات وزارة المالية، وصل إجمالي عدد هذه الحالات إلى 224 ألف و47 حالة بقيمة تبلغ 4ر84 مليار يورو، حصلت عنها خزينة الدولة ضريبة ميراث وهبات بقيمة 5ر8 مليار يورو عن 163 ألف و422 حالة من هذه الحالات.

ووصل نصيب الولايات الغربية من هذه الحالات في ذلك العام إلى 201 ألف و834 حالة بقيمة 8ر78 مليار يورو، فيما وصل نصيب الولايات الشرقية وولاية برلين إلى 22 ألف و213 حالة بقيمة 6ر5 مليار يورو، ووصل نصيب الولايات الشرقية وبرلين من حالات المواريث الكبيرة (التي تزيد عن 10 مليون يورو) إلى 39 حالة فقط بقيمة 664 مليون يورو.

وانتقد حزب اليسار عدم فرض ضرائب على التركات الموروثة في أغلب الحالات.

وقال رئيس كتلة الحزب إن " عدم دفع أي ضرائب في 40% من حالات المورايث الكبرى هو صفعة مدوية للعاملين الذين يضطرون إلى دفع ما يقرب من نصف أجرهم للضرائب والرسوم"، وطالب بتعديل ضريبة التركات.