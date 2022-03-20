الميل: تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي على أرض الواقع باستغلال الموارد الطبيعية

البدر: ضرورة تنمية القطاع النفطي الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع الرائد

العجمي: الحرب الروسية - الأوكرانية كشفت عن مدى احتياج العالم للنفط ومشتقاته ويجب أن تصبح الكويت مركزاً عالمياً في إنتاج البتروكيماويات



أسامة أبو السعود

هنأ نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حسين الميل وعضو نقابة ايكويت وعضوا الاتحاد هلال البدر وعبدالله العجمي، الشيخ نواف سعود الصباح بمناسبة صدور مرسوم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية ونيل ثقة القيادة السياسية وما يتمتع به محبة وتقدير من مختلف العاملين بالقطاع النفطي.



ودعا الميل في تصريح صحافي إلى ضرورة أن يكون الاهتمام بالعنصر الوطني وتطويره وتولي الشباب الكويتي الكفؤ المناصب القيادية على رأس أولويات الشيخ نواف الصباح في الفترة المقبلة وان يتم تصحيح العديد من الاخطاء في العهود السابقة.



وأوضح الميل ان الكويت بموقعها الجغرافي الفريد يجب ان تصبح مركزا ماليا وتجاريا عالميا تجسيدا لرؤية المغفور له الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - ويجب استغلال ما لدينا من موارد طبيعية وفي مقدمتها النفط ومشتقاته لتحقيق هذا الهدف التنموي الكبير على ارض الواقع.



من جهته، دعا عضو نقابة ايكويت وعضو اتحاد البترول هلال البدر، الرئيس التنفيذي الجديد الشيخ نواف الصباح الى الاهتمام بالعناصر الوطنية في القطاع النفطي عامة والقطاع النفطي الخاص على وجه الخصوص.



وشدد البدر على ضرورة تنمية القطاع النفطي الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من زيادة الانتاج واستيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات العمل بهذا القطاع الرائد.



من جانبه، أكد عضو نقابة ايكويت وعضو اتحاد البترول عبدالله العجمي ان الازمات العالمية الحالية مثل الحرب الروسية -الاوكرانية بينت بشدة اهمية احتياج العالم للانتاج النفطي ومشتقاته المتعددة التي لا يمكن للعالم ان يستغني عنها حتى في المستقبل البعيد.



ودعا العجمي الى ضرورة وضع تصور وتخطيط طويل الأجل لجعل الكويت مركزا لإنتاج البتروكيماويات والمشتقات النفطية المتعددة باعتبارها من أهم ركائز الصناعة العالمية.



كما شدد العجمي على ضرورة وضع الحوافز المشجعة لعمال القطاع النفطي لبذل المزيد من الانتاج والتنمية، داعيا الله عز وجل ان يديم على وطننا الكويت نعم الامن والامان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله.