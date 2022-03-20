عبر اللاعب الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي أياكس أمستردام، عن أمله في الانضمام إلى نادي برشلونة الاسباني في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف، بعدما فشلت المفاوضات بين الفريقين في يناير الماضي.

وأوضح نيكولاس تاجليافيكو "صاحب الـ29 سنة"- في حواره مع شبكة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية: "عقدي مع أياكس مستمر حتى منتصف العام المقبل، لكنني عبرت لهم عما بداخلي، كان هناك اهتمام من برشلونة، الناديان تفاوضا، لكن لم يتوصلا لاتفاق رسمي، كان أمر معقدا بالنسبة لنادي برشلونة، لكني أعتقد أنه سيكون هناك تحرك من جهته في يونيو المقبل"