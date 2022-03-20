أصدرت محكمة في دولة جنوب أفريقيا أوامرها للحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين جودة الهواء في منطقة صناعة رئيسية.

وقالت المحكمة إن الحكومة انتهكت الدستور لإخفاقها في القضاء على التلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تقوم على تشغيلها شركة "إسكوم هولدينجز" للطاقة، ومصافي تكرير النفط التابعة لشركة ساسول، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت قاضية المحكمة العليا، كولين كوليز، في حكم صدر بالعاصمة بريتوريا أمس الجمعة إن وزيرة البيئة باربرا جريس عليها التزام قانوني بوضع القواعد الخاصة بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة تلوث الهواء، ولكنها، على نحو غير معقول، تقاعست عن ذلك.

وأمرت القاضية بالتعامل مع هذه المسألة خلال 12 شهرا، وأن تتضمن القواعد الجديدة عقوبات للمخالفين، مع تطبيق عمليات رصد ومراقبة وافية.

وينظر إلى القضية التي عرفت باسم "الهواء القاتل"- والتي أقامتها منظمة "جراوند ورك" المعنية بحماية البيئة في عام -2019 وأيضا "حركة فوكاني للعدالة البيئية أثناء العمل"، على أنهما تشكلان اختبارا لإرادة البلاد في التعامل مع بعض من أسوأ معدلات تلوث الهواء في العالم.

وأوضحت بلومبرج أنه يوجد في منطقة "بي هايفيلد برايورتي"- التي تشمل معظم إقليم "مبومالاىجا"، شمال شرقي البلاد، وجزءا من منطقة جاوتينج- 12 محطة كهرباء تعمل بالفحم، وهي تعود لشركة "إسكوم، بالإضافة لمصفاة لتكرير النفط ومحطة لتحويل الفحم إلى وقود، وهما تعودان لشركة "ساسلو."

وأظهرت دراسة أجرتها جماعة "جرينبيس" (السلام الأخضر) في عام 2018 أن مبومالانجا سجلت أسوأ معدل انبعاثات لغاز ثاني أكسيد النيتروجين من محطات توليد الطاقة في أي منطقة أخرى في العالم.