أكد أوليفر كان، حارس مرمى منتخب ألمانيا السابق والرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ الألماني، بقاء لاعب الفريق الاول لكرة القدم، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ضمن صفوف الفريق.

وقال أوليفر، في تصريحات أوردتها صحيفة /بيلد سبورت/ الألمانية :" أعتقد أنه لا يوجد سبب لمغادرة ليفاندوفسكي بايرن ميونخ، لديه عقد حتى نهاية الموسم المقبل، ولطالما قلت إننا سنبقى معًا، هؤلاء اللاعبون يمثلون أولوية قصوى بالنسبة لنا، وسنحسم الأمور قريبًا".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، وارتبط اللاعب البولندي بالرحيل عن العملاق البافاري في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن.

وكانت تقارير إسبانية قد أفادت بأن ليفاندوفسكي، سيكون خيارا ممتازا لنادي برشلونة إذا وقع معاه حتى لو لفترة قصيرة فقط بعدما انسحاب النادي الإسباني من سباق التوقيع مع النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وعزز بايرن ميونخ من صدارته للدوري الألماني بعد فوزه الكبير على يونيون برلين برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس/السبت على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة الـ27 من البطولة.

وسجل رباعية البايرن كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقة 45 من ركلة جزاء والدقيقة 47 وكينجسيلي كومان في الدقيقة 16 ونيانزو كواسي في الدقيقة 25.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ إلى 63 نقطة ليعزز من صدارته للدوري الالماني وبفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فريق يونيون برلين عند 38 نقطة في المركز الثامن.