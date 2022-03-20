قال رئيس الوزراء الياباني فومي كيشيدا إن بلاده سوف تستثمر 42 مليار دولار في الهند على مدار الخمسة أعوام المقبلة، ضمن اتفاق من المتوقع أن يعزز التجارة الثنائية.

كان كيشيدا قد التقى بنظيره الهندي ناريندرا مودي في زيارته الأولى للهند منذ توليه منصبه.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن كيشيدا قال في بيان صحفي متلفز إن خطة الاستثمار سوف تحقق منافع كبيرة لعدة قطاعات من تطوير البنية التحتية الحضرية إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف كيشيدا أن الجانبين أكدا على التزام الهند واليابان بتعزيز العلاقات الأمنية عبر منطقة المحيط الهندي-الهاديء وإجراء مناقشات حول الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وكانت الاستثمارات اليابانية في الهند قد وصلت إلى 32 مليار دولار في الفترة ما بين 2000 و 2019، خاصة في قطاعات السيارات والمعدات الإلكترنية والاتصالات والكيماويات والتأمين والأدوية. كما تدعم اليابان أيضا مشاريع البنية التحتية في الهند ، ويشمل ذلك مشروع لخطوط السكك الحديدية السريعة.

وأظهرت بيانات حكومية أن حجم التجارة الثنائية بين الهند واليابان خلال 2019 و 2020 تجاوزت 87ر11 مليار دولار.